16 giugno 2015 Major Lazer e Diplo, il tormentone dell'estate viaggia su ritmi indiani L'album si intitola "Peace Is The Mission", ma il vero fenomeno è il singolo "Lean On", con oltre 150 milioni di visualizzazioni in Rete e certificato Platino in Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:36 - Si intitola "Peace Is The Mission" il terzo album di Major Lazer realizzato con Diplo. Nove tracce che vantano collaborazioni con Ellie Goulding, Elliphant, Travi$ Scott, DJ Snake e altri, più un rework della canzone contenuta in "Hunger Games", "All My Love" feat. Ariana Grande. Su tutte il singolo "Lean On", disco di platino in Italia, il cui video, ambientato in India, ha già fatto più di 150 milioni di visualizzazioni in Rete.

Nato nel 2008 come progetto indie, nel 2015 Major Lazer è diventato sinonimo di un genere musicale ben definito, di cui è leader indiscusso. I fan che associano da sempre Major Lazer con grandi nomi della dancehall così come del pop hanno pane per i loro denti. Per quanto riguarda Diplo invece, fondatore, capo e ambasciatore del marchio Mad Decent, è difficile pensare a un altro artista che sia coinvolto in così tante e diverse attività: produzioni da classifica e legate al mondo dell’hip hop, così come nel club, nell’indie rock e nella world music. Basti pensare alle collaborazioni con Madonna, SIA e Skrillex solo nell’ultimissimo periodo, ma anche Britney Spears, Beyonce, No Doubt, Justin Bieber, Usher, Snoop Dogg, MIA andando indietro negli anni.



"Peace is the Mission" è il terzo album in studio del progetto Major Lazer che vede la partecipazione, oltre ovviamente a Diplo stesso, di Walshy Fire e Jillionaire. Diplo, Walshy Fire & Jillionaire hanno portato la musica di Major Lazer in tutto il mondo supportando i precedenti lavori "Free The Universe" e "Guns Don't Kill People... Lazers Do", con dei live acts strepitosi. A breve saranno annunciate le nuove date per il 2015. N