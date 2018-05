Magnolia Estate 2018: da St. Vincent a Benjamin Clementine tanti appuntamenti tra concerti, festival e party

Sono stati annunciati i primi nomi per di Magnolia Estate 2018, che si svolgerà dal 18 maggio al 15 settembre al Circolo Magnolia di Milano. Saranno 126 giorni consecutivi tra esibizioni, festival con un ventaglio di generi musicali che vanno dall'elettronica al rap, passando per hardcore e metal. Si inizia con un Opening Party che ospiterà i Casino Royale , poi saranno protagonsiti grandi nomi come St. Vincent, NoFx, Noys Narcos, John Hopkins, Godspeed You! Black Emperor, Benjamin Clementine .

Anche questa estate il Circolo Magnolia presenta un calendario ricco di eventi speciali, tra cui Piano Alba, l'appuntamento di Piano City alle cinque del mattina con il pianista ucraino Pol Solonar domenica 20 maggio, la Festa del Giappone, giornata dedicata alla cultura nipponica, con eventi legati ad arte, cultura e gastronomia giapponese domenica 3 giugno e la Magnolia Run.



Tanti i protagonisti confermati e che accenderanno l’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo tra cui i live della nuova rivelazione dell'R&B Khalid e dell'artista britannico vincitore del Mercury Prize Benjamin Clementine. La nuova edizione del Radar Festival, prevista per venerdì 8 e sabato 9 giugno, vedrà sul palco tra gli altri Sampha, The Black Madonna, Charlotte Gainsbourg. Poi spazio a nomi storici della scena hc/punk come Rise Against, Bad Religion, The Damned, The Vandals, Madball, Flogging Molly. Senza dimentica Albert Hammond Jr degli Strokes, Ministry e Nebula. Il 25 2 26 maggio ci sarà il consueto appuntamento con il Mi Ami Festival, mentre il 7 luglio la sesta edizione di UnaltroFestival (che schiera già James Bay).



Per il programma completo consultate il sito ufficiale