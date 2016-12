4 gennaio 2015 Madonna usa i "cuori ribelli" della storia per lanciare il suo nuovo album Da Gesù a Martin Luther King, da Lady Diana a Homer Simpson: la popstar sta pubblicando una serie di personaggi celebri in versione "legata" come la copertina di "Rebel Heart" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - La campagna di lancio di "Rebel Heart", il nuovo album di Madonna è nel pieno. Dopo l'accelerata causata dagli hacker, che hanno imposto la pubblicazione di sei brani, la popstar ha iniziato a pubblicare su Instagram una serie di fotomontaggi dove la copertina del disco (dove il suo viso appare legato da corde) viene di volta in volta rielaborata con protagonisti celebri: da Gesù a Lady Diana, da Martin Luther King a... Homer Simpson.

Per la signora Ciccone questi sono tutti cuori ribelli, persone che non si sono fermate daventi alle difficoltà, che hanno lasciato un'impronta nella storia, in un modo o nell'altro. Ad ogni modo fuori dagli schemi.



E in quest'ottica appaiono piuttosto pretestuose le polemiche dei giorni scorsi per avere utilizzato Martin Luther King. Se da una parte qualcuno può pensare a uno sfruttamento a fini promozionali di personaggi importanti, è impossibile non vedere l'omaggio agli stessi in questa operazione. Nel calderone ci entra di tutto, dalla mamma della cantante alla rivale Lady Gaga.



Molti di questi fotomontaggi sono opera di fan, ma che in ogni caso Madonna li riprende e pubblica sul proprio profilo Instagram. La strada da qui alla pubblicazione dell'album è ancora lunga: cosa ci riserverà ancora?