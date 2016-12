Madonna ubriaca sul palco? Lei si difende su Instagram: "Siete sessisti"

Scoppia la polemica su Madonna , che si è presentata con tre ore di ritardo e ubriaca - a detta dei fan - alla tappa del "Rebel Heart Tour" di Louisville, in Kentucky. Una delusione che è corsa sui social, dove i testimoni hanno aggiunto di come non si ricordasse nemmeno i testi e le coreografie delle canzoni. La star è però partita la contrattacco e su Instagram ha replicato: "E' interessante che la società continui a trattarmi in modo totalmente sessista".

Secondo la Signora Ciccone sarebbe stata male interpretata anche una sua battuta sull'alcol: "Se fossi stata un uomo nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. A Louisville ho fatto una battuta sul fatto di esibirsi vestita da clown e riuscire comunque a bere. Continuano a prendere alla lettera qualunque cosa io dica!". La star ha poi tirato in ballo un noto sito di gossip americano "Questo succede quando la gente non legge libri e si informa solo con TMZ".

La cantante non ha mai amato le critiche e nell'ultimo periodo sembra avere i nervi a fior di pelle anche per problemi familiari. L'amato figlio Rocco si sta allontanando sempre più da lei, per avvicinarsi al padre Guy Ritchie, e il secondogenito l'ha anche bloccata su Instagram a causa delle continue pressioni.



Di certo non è la prima volta che si fa attendere dai fan. A Manchester era stata infatti fischiata per essersi presentata dopo un'ora e anche a Torino l'orario di inizio del concerto era slittato, ma in questo caso il ritardo era giustificato dai controlli di sicurezza.