Madonna, torna il sereno con il figlio Rocco: cena insieme a Londra

Dopo tanta sofferenza esposta sui social e sul palco, Madonna è apparsa di nuovo serena e rilassata da quando ha potuto rincontrare il figlio Rocco , che non vedeva da mesi. Il ragazzo aveva deciso di andare a vivere a Londra con il padre, Guy Ritchie . Madre e figlio erano stati paparazzati insieme fuori dalla casa della popstar e e una seconda volta mentre sono usciti sorridenti da un ristorante della capitale britannica dopo cena.

Madonna ha appena terminato il tour mondiale composto da 82 concerti e sta conducendo la sua battaglia contro l'ex marito per la custodia del figlio. Il mese scorso, un giudice dell'Alta Corte di Londra aveva esortato entrambi i genitori ad appianare i contrasti e risolvere la guerra in atto ormai da quattro mesi per concentrarsi sull'infanzia di Rocco.