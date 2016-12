Madonna shock: "Non vale la pena denunciare la violenza sessuale"

18:49 - "Non vale la pena denunciare la violenza sessuale, è troppo umiliante": è una Madonna shock quella che nel corso di uno degli show radiofonici più popolari d'America rilascia un'intervista e parla dello stupro che ha raccontato di aver subito a New York quando aveva 19 anni, appena arrivata nella Grande Mel

Conversando col noto conduttore dell'Howard Stern Show, ricorda come all'epoca non denunciò l'abuso subito: "Non volevo ritornarci su, sei già stata violata". "Proprio non ne vale la pena, è troppo umiliante", aggiunge.



E dire che in America l'amministrazione Obama sta portando avanti una vera e propria battaglia contro gli abusi sulle donne, fenomeno tristemente diffuso sopratutto nei college.



Lo storia dello stupro di Madonna è venuta fuori solo nel 2013, quando la stessa popstar scrisse un saggio per Harper's Bazaar. "New York non è stata esattamente ciò che pensavo - scrisse - non mi ha accolta a braccia aperte. Il primo anno sono stata violentata sul tetto di un edificio dopo essere stata trascinata su con un coltello puntato alla schiena".



Secondo l'organizzazione Rape, Abuse & Incest National Network che analizza i dati del Dipartimento di giustizia americano, negli Stati Uniti il 68% delle violenze sessuali non sono denunciate e il 98% degli stupratori non farà mai un giorno di prigione.