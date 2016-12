9 aprile 2015 Madonna sensuale sopravvissuta nel video del nuovo singolo "Ghosttown" Nella clip, la popstar balla un tango appassionato con l'attore Terrence Howard in una città fantasma, sulle note della canzone tratta dall'ultimo album "Rebel Heart" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:42 - Madonna si aggira come uno spettro tra le macerie di una città fantasma, dopo essere sopravvissuta all'apocalisse. E' questa l'ambientazione del video di “Ghosttown”, il secondo singolo tratto dall'album “Rebel Heart”. La clip, in cui la cantante balla un sensuale tango con l'attore Terrence Howard, ha avuto un rilascio travagliato: dopo aver fallito due tentativi di pubblicazione sulla piattaforma Meerkat, la popstar ha scelto i canali tradizionali.

Nel video, Madonna è una sensuale sopravvissuta alla fine del mondo che, dopo l'iniziale sconcerto, scopre di non essere rimasta sola: incontra infatti un uomo che prima le punta contro un fucile, ma poi si rende conto di trovarsi di fronte una donna senza paura. L'uomo è l'attore Terrence Howard e con lui, dopo un sensuale tango in cui i due scopriranno la passione, Madonna darà vita a un nuovo inizio. “Siamo due anime in una città fantasma”, canta la regina del pop, ma la coppia non è sola: c'è anche un bambino che si avvia verso una nuova vita preso per mano dai due adulti.



Una donna bianca, un uomo di colore e un bimbo asiatico: il mondo può rinascere nel segno dell'amore solo se si è tutti uniti e si superano i pregiudizi, sembra voler dire la cantante che nella clip appare in splendida forma con un body attillato, un cilindro e un mantello nero.



Il video è diretto da Jonas Åkerlund, che già aveva curato le clip di Ray of Light, Music, American Life, Jump e Celebration.



Madonna aveva intenzione di pubblicare Ghosttown sulla piattaforma Meerkat, un’applicazione che permette di diffondere contenuti in streaming direttamente da Twitter. Ma dopo due tentativi falliti ha dovuto affidarsi a canali più collaudati. Un nuovo incidente di percorso per Rebel Heart, che è forse l'album più travagliato della cantante. L'attacco hacker che ha diffuso i contenuti del disco sul web anzitempo e il volo della popstar sul palco dei Brit Awards sono gli episodi più clamorosi che hanno segnato il lancio del nuovo album di Madonna, ma che non ne hanno pregiudicato il successo, almeno in Italia dove Rebel Heart è diventato disco d'oro in una settimana. Ben diversa la situazione negli Stati Uniti dove l'album viaggia con oltre 200 copie vendute in meno rispetto al precedente lavoro di Madonna, MDNA.