Madonna rivela: "Lourdes inorridita dai testi delle mie canzoni"

11:32 - Le provocazioni di Madonna non piacciono alla figlia Lourdes. A confessarlo è stata la stessa regina del pop in un'intervista rilasciata martedì. “Lourdes è assolutamente inorridita da tutti i miei testi”, ha detto la cantante. Diverse le reazioni degli altri figli. All'adolescente Rocco “semplicemente non importa”, dice Madonna, spiegando anche che Mercy James e David Banda, i due bambini adottati in Malawi, sono troppo piccoli per capire.

“Lourdes vorrebbe solo che fossi la sua mamma. A Rocco non interessa ciò che faccio. I piccoli non sono ancora sulle mie stesse frequenze”, ha spiegato la popstar, raccontando la reazione dei quattro figli alle sue canzoni. “Ogni volta che mi hanno fatto visita in studio mentre registravo il disco, è sempre capitato che stessi lavorando a pezzi come Holy Water o S.E.X. e avrei voluto andarmene”, ha detto la cantante, svelando un imbarazzo difficile da aspettarsi dalla regina delle provocazioni.



La più critica è dunque Lourdes Maria, la primogenita ormai 19enne avuta da Carlos Leon. Rocco, avuto nel 2000 dall'ex marito Guy Ritchie, e Mercy James e David Banda vedono la cantante solo come una mamma amorevole e per la "Material Girl", in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo album Rebel Heart, uscito lo scorso 6 marzo, è un sollievo.