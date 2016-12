8 febbraio 2015 Madonna, per il ritorno si trasforma in una torera sensuale E' stato diffuso il video ufficiale di "Living For Love", il primo singolo dall'atteso nuovo album della regina del pop Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - La regina è tornata per riprendersi lo scettro. E' stato diffuso il video di "Living For Love", il primo singolo tratto dal nuovo album di Madonna "Rebel Heart", in uscita il 9 marzo. Nel clip la popstar si presenta in versione torera innescando un duello sensuale con un ballerino-toro. Madonna è stata tra i protagonisti della serata dei Grammy, che sono stati assegnati a Los Angeles.

Il travagliato percorso di "Rebel Heart" è quindi prossimo alla metà. Dopo il leak online fatto da alcuni hacker e quindi la diffusione ufficiale di sei dei brani dell'album (con il numero 1 su iTunes raggiunto in 49 Paesi) per limitare i danni fatti dai pirati informatici, adesso è arrivata l'ora della musica e delle immagini.



Madonna nel video appare in grande forma e la canzone, che circola da tempo, è perfettamente nel suo stile. Non si deve però considerare "Living For Love" completamente rappresentativa del sound dell'album. "Rebel Heart" infatti contiene molte collaborazioni che vanno da Nicki Minaj, Kanye West, Nas, Chance the Rapper fino ad arrivare a Mike Tyson, e da un punto di vista stilistico sarà molto vario, come anche il grande numero di produttori che ci hanno lavorato, da Madonna stessa a Diplo, Kanye West Avicii, DJ Dahi e Blood Diamonds e tanti altri, lascia immaginare.