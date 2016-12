Madonna in Puglia? Si scatena la caccia sui social

E' bastata la foto di una masseria assolata sull'Instagram di Madonna per scatenare la caccia al tesoro tra i fan italiani, che sui social stanno cercando di indovinare dove si trovi in queste ore la popstar. L'angolo di paradiso potrebbe essere Borgo Egnazia, struttura di lusso nella frazione Savelletri di Fasano (Brindisi). Non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza in Puglia, ma in moltissimi hanno riconosciuto il luogo.