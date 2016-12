Madonna, il figlio Rocco arrestato per possesso di cannabis

Guai con la giustizia in casa di Madonna. A finire in manette è stato Rocco Ritchie, figlio 16enne della popstar e del regista Guy Ritchie. Il ragazzo è stato arrestato a Londra per possesso di cannabis dopo che i suoi vicini avevano chiamato la polizia. Il fatto è avvenuto verso la fine di settembre ma è venuto alla luce solamente in questi giorni.