Madonna-Guy Ritchie, accordo per la custodia del figlio Rocco

Madonna e Guy Ritchie hanno raggiunto un accordo davanti al tribunale di New York per la custodia del figlio 16enne Rocco. Non è stato reso noto con quale dei genitori il ragazzo andrà a vivere. La popstar e l'ex marito sono stati protagonisti di una dura battaglia legale sin dallo scorso dicembre, quando il figlio ha ignorato l'ordine del tribunale di ritornare a vivere dalla madre nella Grande Mela, rimanendo con il padre a Londra.