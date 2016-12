Madonna, gaffe sui social: posta una foto di Paola Barale al posto della sua

Bellissima, sigaretta in mano e sguardo sensuale: è lo scatto in bianco e nero che Madonna - o lo staff che si occupa dei suoi canali social - ha pubblicato su Instagram, Twitter e Facebook. Peccato che non sia lei! In realtà si tratta della foto di una giovanissima Paola Barale. L'immagine della pop star è accompagnata da tanto di didascalia: "Non fumo ma mi piace accendere il fuoco", ma agli occhi attenti dei suoi fan non è sfuggita la svista colossale. E su Twitter la gaffe è diventata virale