Madonna è sesso droga e rock'n'roll: in topless a 56 anni per "Interview"

10:17 - Madonna torna sulle copertine e lo fa alla sua maniera. In vista del nuovo album, attualmente in preparazione, la popstar si concede alla rivista americana "Interview" senza reticenze. Parla del lavoro, delle droghe (al centro della canzone "Devil Prays") e nell'ampio servizio fotografico, con scatti sofisticatamente erotiche, si mostra in topless a 56 anni.

Il nuovo album è atteso per il 2015 e, fatto salvo un paio di spezzoni di brani apparsi in Rete nei giorni scorsi, il riserbo è ancora massimo. Ma per Madonna è iniziato comunque il percorso promozionale, tornare in pista poco alla volta prima del lancio in pompa magna del nuovo lavoro.



E questo servizio realizzato per "Interview" è sicuramente di quelli che si fanno notare. Per le foto di Mert Alas e Marcus Piggot, che la ritraggono in boudoir in atteggiamenti sensuali e anche generosamente senza veli, ma anche per l'intervista di David Blaine. Quella con il mago/illusionista è una sorta di seduta a 360 gradi, passando dall'arte alla morte, dalla solitudine all'infanzia e ai ricordi della madre. Fino a un argomento spinosi come la droga.



"Un sacco di gente si fa di acidi o usa droghe per sentirsi più vicina a dio, perché quella è l'illusione che ti danno quelle sostanze - racconta lei -. Ma alla fine è un corto circuito, perché ti fanno sentire più vicina a dio ma allo stesso tempo ti stanno uccidendo. Ti distruggono. Io ho provato qualsiasi cosa almeno una volta, ma tutte le volte che ero "fatta" poi passavo il mio tempo a bere un'infinità di acqua per buttar fuori quelle sostanze dal mio corpo. Ero ossessionata dal farle uscire da me".