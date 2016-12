3 aprile 2015 Madonna contro Instagram: "Il sedere sì e il seno no? Quanta ipocrisia" La popstar pubblica una foto senza veli censurata solo nella parte alta del corpo per protestare contro la politica del social media Tweet google 0 Invia ad un amico

15:51 - Madonna contro Instagram. Come a molti altri prima di lei, alla postar non piace non piace la politica di censurare il seno nudo adottata dal social. In particolare trova ipocrita il permettere al contempo la pubblicazione di foto del sedere nudo. Così a una sua foto completamente senza veli, ma con una fascetta nera sul seno, commenta: "Affogando nell'ipocrisia del social media".

La fascetta in realtà copre molto poco, giusto i capezzoli, che poi sono la vera discriminante che può portare alla sospensione dell'account Instagram. "Perché è ok mostrare il c..o e ma non i seni?" scrive lei nel post, aggiungendo gli hashtag #artforfreedom #unpologeticbitch e #rebelheart. Dal momento che questi ultimi sono anche i titoli di due pezzi dell'ultimo album, e quindi viene da pensare che dietro la battaglia di principio ci sia anche un intento autopromozionale.



Ma Madonna non ha bisogno di questi mezzucci per promuovere questa o quella canzone, come del resto non sembra proprio il tipo disposto ad accettare di buon grado gabbie censorie di qualunque tipo. In fondo lei è pur sempre un cuore ribelle.