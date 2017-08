Madonna compie 59 anni e festeggia in Puglia ballando la pizzica

Madonna spegne 59 candeline ma balla ancora come una teenager. La popstar ha festeggiato il compleanno a Borgo Egnazia, in Puglia, scatenandosi sulle note della famosa pizzica in compagnia della famiglia. Accompagnata da tamburelli e applausi, si è esibita al centro di una piazzetta sotto gli occhi dei fotografi che hanno immortalato la sua performance, pubblicata poi sul suo profilo Instagram.

"Life, love, music, dance, la familia", ha scritto Madonna nella didascalia del post, omaggiando anche l'Italia e i suoi figli che l'hanno accompagnata in vacanza con un "thank you everyone".