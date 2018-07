Amanda Cazalet, ex modella, oggi 53enne, ha accusato la popstar Madonna di averla stalkerata per ben 2 anni. Secondo quanto raccontato al Daily Mail, i fatti risalirebbero agli anni Novanta quando le due si conobbero sul set del videoclip “Justify my Love" e condivisero un bacio appassionato... tutt'altro che solo di scena: “All’epoca non mi offendeva ma, guardando indietro, mi rendo conto di essere stata molestata da quello che allora era il mio capo”, avrebbe detto Amanda.

La scintilla sarebbe scattata per Madonna durante una sfilata di Jean-Paul Gautier, dove era presente la modella, subito ingaggiata per il videoclip 'Justify My Love', nel quale la popstar, in abiti molto succinti, bacia appassionatamente sia uomini sia donne, e tra di loro anche l'allora 26enne Amanda.

Il bacio tra le due donne fu tutt'altro che un semplice 'bacio di scena', ma la modella non si oppose alla passionalità di Madonna.



Nei mesi successivi però la popstar avrebbe cominciato a chiamare ossessivamente Amanda riempiendola di lettere, una delle quali è stata venduta all'asta alcuni mesi fa per un valore di circa 50mila dollari. “Come stai? Dove sei? Perché non mi chiami?” scriveva la popstar e ironizzando diceva di avere l’impressione di “provare a sedurre il Papa“. Poi ammetteva la sua attrazione dicendo di avere fantasticato più volte su un possibile incontro con lei: "Penso che tu sia la donna più bella del mondo. Muoio dalla voglia di baciarti di nuovo. Fantastico su di te tutto il tempo. So che sei sposata e incinta e non so dare una spiegazione alla mia attrazione, tuttavia c'è."