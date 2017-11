Madonna, altro che "material girl"! Su un volo Londra-Lisbona in versione... low cost

I passeggeri del volo economico Air Portugal non potevano credere ai loro occhi. E sui social si sono scatenati con foto e commenti. Tra i passeggeri "qualsiasi", seduta in un posto da 42 dollari, lato finestrino, l'altro giorno c'era nientemeno che Madonna. Struccata, in jeans sfilacciati, scarpe da ginnastica rosa e look dimesso. Altro che "material girl"!

Un vero e proprio shock per chi, tra i suoi fan, era abituato a vedere la popstar, il cui patrimonio è stimato oltre gli 800 milioni di dollari, in ben altri outfit e in ben altri ambienti a 5 e più stelle. E invece eccola, non su un aereo privato, come in molti pensavano fosse normale, bensì su un volo low cost. La cantante, 59 anni, si trovava a Londra per far visita al figlio Rocco Ritchie e stava facendo ritorno a Lisbona dall'altro figlio David Banda, 12 anni, adottato dal Malwi nel 2006 e che ha di recente firmato un contratto con l'accademia giovanile del club Benfica.



Per Madonna ormai i voli tra Londra, America e Lisbona sembrano essere diventati routine, soprattutto da quando pare che la "regina del pop" abbia comprato una residenza super lussuosa del 18mo secolo nella capitale portoghese. Forse la cantante ha deciso di risparmiare un po'... almeno nelle tratte all'interno dell'Unione Europea!