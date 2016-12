Madonna, altra gaffe sul palco: scopre il seno a una fan minorenne

Madonna mette in imbarazzo una fan di 17 anni durante il secondo concerto del "Rebel Heart tour" a Brisbane, il 17 marzo. La popstar ha fatto salire sul palco una ragazza che indossava un bustino e, forse ignorandone l'età, le ha scoperto un seno: "Oh, m...da, scusa. Questa è molestia sessuale. Se vuoi puoi fare lo stesso con me", ha scherzato Madonna. La fan si è istintivamente coperta e superato l'iniziale imbarazzo, ha abbracciato la cantante.

L'episodio si è verificato la sera successiva all'altra gaffe di Madonna nei confronti dei fan australiani. Nel precedente concerto a Brisbane, il 16 marzo, la popstar si era presentata con oltre due ore di ritardo e di fronte alle proteste del pubblico aveva risposto in maniera provocatoria: "Siete voi che arrivate troppo presto, questo è il problema. State a casa, truccatevi, bevete una tequila. Insomma venite tardi così che io non debba arrivare presto. Devo ancora fare tre spettacoli e voglio risolvere il problema".



I fan australiani non l'hanno presa benissimo: in molti hanno abbandonato il concerto ancor prima dell'inizio, per non perdere gli ultimi treni della metropolitana. Nemmeno il rimborso del biglietto da parte dell'organizzazione ha placato il loro disappunto, esploso sui social.



Il ritardo di Madonna ai suoi concerti è tutt'altro che un caso isolato: la cantante è solita fare aspettare il suo pubblico e già una settimana fa a Malbourne aveva fatto imbestialire gli australiani, presentandosi con quattro ore di ritardo e alticcia.