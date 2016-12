Madonna, a Torino primo successo in un palazzetto blindato per la paura

Successo a Torino per il primo dei tre concerti di Madonna, caratterizzato dalle imponenti misure di sicurezza messe in atto dopo i fatti di Parigi. Lunghe code, metal detector e doppi controlli per entrare al Pala Alpitour di Torino. Il concerto è iniziato con quasi un'ora di ritardo, probabilmente per evitare che gente bloccata in coda potesse perdersi parte dello show.