Madonna, a Saint-Tropez carezze con un giovanotto: ennesimo toy boy?

Nuovo toy boy per Madonna? Sono in molti a chiederselo dopo le immagini pubblicate da Chi, in cui sulla spiaggia di Saint-Tropez un aitante giovane non fa nulla per nascondere la sua 'venerazione' per la popstar: oltre ad aggrapparsi teneramente a lei, il ragazzo scherza accarezzandole il ginocchio. Madonna si trova nella città francese per partecipare al consueto charity gala di Leonardo DiCaprio.