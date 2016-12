2 marzo 2015 Madonna a Milano: "Riporto il mio Rebel Heart alle mie radici" La star promuove il nuovo album in uscita il 10 marzo e annuncia l'unica data italiana del suo Tour, che sbarcherà a Torino il 21 novembre Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Milano impazzisce per Madonna, in Italia per registrare un intervento televisivo legato alla promozione di "Rebel Heart", il nuovo album che esce il 10 marzo. La star è stata acclamata da numerosi fan, che potranno rivederla a Torino il 21 novembre, nell'unica data italiana del suo Tour. La cantante ringrazia sul web con una foto davanti a una tavola imbandita con pane, pomodori e vino rosso: "Riporto il mio Rebel Heart alle mie radici italiane".

Nessuna richiesta da diva da parte della signora Ciccone, soltanto un bando totale delle rose gialle. Ha però preteso tende e drappeggi scuri di velluto e un'aria profumata di erbe balsamiche tramite vaporizzatori. La cantante è arrivata in Italia accompagnata da un team di 58 persone, fra musicisti, coriste e tecnici ed è stata vista con un lungo cappotto nero con strascico e un lungo abito rosso. Madonna mancava dagli schermi italiani da 15 anni, quando nel 2000 fu ospite di Raffaella Carrà. Molte le storie dei fedelissimi arrivati da tutta Italia per incrociare il loro idolo: come quella di Mimmo, che si definisce 'fan numero 1' e racconta di aver accompagnato la cantante in 35 apparizioni e in 80 concerti, arrivando a seguirla fino in Australia; o quella di Daniela, transgender che dice di dovere la sua vita alla cantante, "un modello che unisce e che aiuta".



I fedelissimi potranno rivederla il prossimo 21 novembre, nell'unica data italiana del suo Rebel Heart Tour, che scatterà il 29 agosto da Miami e prevede 35 concerti. Dopo aver toccato Roma, Milano e Firenze nel suo MDNA World Tour del 2012, la regina indiscussa del pop si esibirà ora al Pala Alpitour di Torino. La caccia al biglietto scatterà il 16 marzo.



Intanto, intervistata dalla televisione britannica ITV, Madonna dichiara che lascerebbe drogare i suoi figli, Lourdes Maria e Rocco, ma "con moderazione" e sulla ormai famosa caduta ai Brit Awards assicura: "La caduta? L'universo mi stava insegnando qualcosa". Mentre sul magazine "Rolling Stone Usa", tuona: "Viviamo in una società ancora estremamente sessista. Nessuno oserebbe fare un commento degradante su un nero o sull'essere gay su Instagram. Ma chiunque può dire qualcosa di offensivo sulla mia età. Qual è la differenza tra questo tipo di razzismo e gli altri?". E, aggiunge: "Se vi state chiedendo se ci fosse un messaggio dietro il far vedere il sedere al red carpet dei Grammy: 'Questo è come appare il culo di una 56enne'...".