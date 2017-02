Maddie, la nipotina di Britney Spears ha ripreso conoscenza e sta meglio

"Thank you to everyone for the prayers. Maddie is doing better and better. Thank y'all so much", grazie a tutti per le preghiere, Maddie sta meglio, grazie di tutto". Così Jamie Watson, marito di Jamie Lynn Spears, la sorella di Britney Spears, ha comunicato su Instagram, che la bambina è fuori pericolo, dopo il terribile incidente stradale avuto durante il weekend.