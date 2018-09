Macaulay Culkin manda il curriculum a J. K. Rowling su Twitter

Da tempo è fuori dai giri che contano di Hollywood, ma Macaulay Culkin non si dà per vinto e decide di fare da solo. Così ecco che l'ex bambino prodigio di " Mamma ho perso l'aereo " ha inviato il suo curriculum a J. K. Rowling. Con un tweet ha fatto sapere di voler prendere parte al film " Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ", dopo la querele sorta intorno al personaggio di Nagini.

"Hey @jk_rowling, sono dalla tua parte! Nagini può quello che vuole! È una donna-serpente forte... puoi scritturarmi per il prossimo film? Sono Macaulay Culkin (di Mamma, ho perso l’aereo) e sono stato anche uno dei doppiatori di Pagemaster (quindi ho sperimentato la magia)", ha scritto su Twitter all'autrice.

Se la risposta di J. K. Rowling non è ancora arrivata, nel frattempo si è fatto vivo l'attore Andy Milonakis, non a suo favore: "Non lo fate! Non riesce neanche a gestire una puntura d'ape".