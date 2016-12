Macaulay Culkin dato per morto, lui risponde con uno scatto ironico

Del resto non è la prima volta che Culkin viene dato per prossimo alla fine e spesso si parla di lui in relazione a problemi di alcol e droga, più che per i suoi progetti lavorativi. La carriera dell'ex enfant-prodige, infatti, non ha mai spiccato il volo, nonostante gli sforzi per ritornare ai fasti delle commedia dei primi Anni Novanta che gli avevano regalato fama e notorietà.



Nel 1990 grazie a "Mamma ho perso l'aereo" divenne una delle star più amate ed ambite di Hollywood e i tabloid più prestigiosi fecero a gara per contendersi quel visetto birichino in prima pagina. Anche l'icona del pop Michael Jackson si invaghì di lui, tanto da renderlo stella assoluta del video di "Black or White". Strapagato dalle major, il bambino più ricco e famoso del globo tornò nel 1992 con "Mamma ho perso l'aereo - Mi sono smarrito a New York".