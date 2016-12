MAB, quando il rock è "senza peso"

Si intitola " Weightless " il nuovo singolo della MAB , primo estratto dal nuovo disco " Grungers and Lovers ". Si tratta del secondo album del gruppo dopo l'attenzione attirata con il suo disco di esordio. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano, diretto dal giovane filmaker siciliano Marco Gallo .

In equilibrio tra intense sonorità rock e armonie soavi e penetranti, la MAB propone un linguaggio raffinato di parole e suoni altamente evocativi. Il significato letterale del brano è "senza peso", un riferimento casuale ma compiaciuto ai Marlene Kuntz. "No one's brave enough to speak their dirty mind..." ovvero "nessuno ha il coraggio di dare voce ai propri pensieri sporchi".