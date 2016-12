Lutto per Salma Hayek: ucciso il cane

Lutto per Salma Hayek: il cane Mozart è stato ucciso da colpo di pistola al cuore all'interno del suo ranch. E' la stessa attrice a raccontare il dramma in un lungo post in cui scrive: "Spero che le autorità dello Stato di Washington rendano giustizia a questo meraviglioso cane che in 9 anni non ha morso o attaccato nessuno".

La Hayek posta la foto del suo pastore tedesco e racconta: "Non ho postato per una settimana perché ero in lutto per la morte del mio cane, Mozart”. Spiega di aver letteralmente fatto nascere Mozart dal grembo della mamma e che il cane non era mai fuggito. "E' stato trovato morto nel mio ranch venerdì scorso con un colpo vicino al cuore – scrive - Mozart amava il suo territorio e mai allontanato via ... era il compagno più affettuoso e leale. Non meritava una morte lenta e dolorosa".