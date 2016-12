Lutto nel mondo della musica, è morto il direttore d'orchestra Pierre Boulez

"Per tutti quelli che l'hanno incrociato e hanno potuto apprezzare la sua energia creativa, la sua esigenza artistica, la sua disponibilità e la sua generosità, la sua presenza resterà viva e intensa", scrivono i familiari in una nota diffusa dalla Philharmonie di Parigi, il nuovo teatro sinfonico di cui fu grande ispiratore.



Boulez, i cui brani sono stati suonati da orchestre di tutto il mondo, rappresenta una delle figure più apprezzate della musica contemporanea. Teorico e pedagogo della musica, ha sempre militato per l'inserimento di brani di compositori "nuovi" nei programmi dei grandi teatri.



Negli anni Sessanta e Settanta ha diretto in sequenza l'orchestra di Cleveland, l'orchestra sinfonica della Bbc e la Filarmonica di New York, sempre con il suo stile inconfondibile e senza bacchetta. Nello stesso periodo lasciò la Francia per trasferirsi in Germania, in polemica con un mondo musicale che giudicava troppo conservatore.



Nel corso della sua vita ritornò tuttavia più volte in patria, soprattutto per lavorare alla creazione di istituzioni legate alla divulgazione musicale: l'Istituto di ricerca e di coordinamento acustico-musicale (Ircam), fondato nel 1974 per volere dell'allora presidente Georges Pompidou, la Cité de la musique di Parigi e la citata Philharmonie, inaugurata un anno fa, quando Boulez era già molto malato.