Lupin III, il ladro gentiluomo arriva sul grande schermo in "carne e ossa"

Dal 22 al 24 febbraio sarà nei cinema italiani come evento speciale "Lupin III" . Si tratta del primo live action che vede il ladro più amato in "carne e ossa". Un progetto riconosciuto e approvato dall'ideatore del noto personaggio, il mangaka giapponese Monkey Punch che lo creò quasi 50 anni fa, dando il via alla saga divenuta celebre grazie al cartoon. Azione, commedia e un pizzico di follia si mescolano nel film diretto da Ryûhei Kitamura.

La trama segue gli inseparabili Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko uniti per rubare un gioiello inestimabile chiamato "Cuore cremisi di Cleopatra", custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata "L'Arca di Navarone". A ostacolare la riuscita del piano troveremo ovviamente l'instancabile ispettore Zenigata.

"Lupin III" nasce dalla matita del suo ideatore nel 1967, per poi diventare una versione animata nel 1971, e arrivare in Italia nel 1979. In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.