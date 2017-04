Ludwig, il figlio di Ilona Staller: "Potrei fare film porno, con Siffredi me la gioco"

E' pronto a scendere in campo come la madre, Ilona Staller. E non certo in politica. Ludwig, il figlio che la ex pornostar ha avuto all'artista internazionale Jeff Koons, racconta infatti di possedere delle doti nel campo artistico. E vorrebbe cimentarsi come attore nei film a luci rosse: "Dotazione? Se Rocco Siffredi vuole ci mettiamo su un tavolino e ci mettiamo a confronto. Lui non è poi così dotato, con Rocco me la gioco".