Note sublimi si diffondono da un pianoforte a coda contro lo scioglimento dei ghiacci e per la salvaguardia dell'Artico. Ludovico Einaudi ha girato un video mentre si esibiva su una piattaforma galleggiante al Polo Nord suonando la sua "Elegy for the Arctic" a favore della campagna di Greenpeace per la difesa dell'ambiente polare.