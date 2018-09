Lucio Battisti, 20 anni senza un genio della musica e Sony pubblica tutti i suoi album

Tra i più grandi, influenti e innovativi cantanti e musicisti italiani di sempre, Battisti è considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi.

Dopo la sua morte il New York Times pubblicò un breve profilo su di lui scrivendo: "il più famoso cantante pop italiano, paragonato a volte a Bob Dylan, non per il contenuto politico delle sue canzoni ma per aver definito un'era". Il giornale definì Battisti "la voce degli italiani diventati adulti alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70", ricordando inoltre che, agli albori della sua carriera, l'artista aveva scritto canzoni di successo non solo per cantanti italiani ma anche "per americani come Gene Pitney e gli Hollies".



Alla sua scomparsa, Battisti ha lasciato 20 album ufficiali, i suoi brani sono stati e vengono tuttora interpretati da altri artisti in tributi e manifestazioni in suo onore, e album o raccolte di suoi brani sono tornati nelle classifiche dei dischi più venduti. Ma la sua eredità non si ferma qui. I brani scritti con Mogol sono rimasti nella memoria collettiva al punto che alcune frasi dei testi sono entrate nel linguaggio comune alla pari dei proverbi: "lo scopriremo solo vivendo", tratta dal brano "Con il nastro rosa" oppure "una donna per amico" tratta dal brano omonimo