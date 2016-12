Luciano Pavarotti, il tenore più famoso di una rockstar avrebbe oggi 80 anni

Idolo del pubblico americano per anni, come tenore del Metropolitan di New York. Poi i concerti dei Tre Tenori (con José Carreras e Placido Domingo), dal primo del 1990 alle terme di Caracalla all'ultimo, per le Olimpiadi di Torino del 2006. E ancora il "Pavarotti & Friends", appuntamento fisso in cui, tra il 1992 e il 2003, ogni anno Big Luciano duettava con le stelle del pop e del rock internazionale con un fine benefico. La fama di Luciano Pavarotti è stata planetaria e la sua figura è stata molto di più di quella di un semplice tenore, a costo di attirarsi qualche critica dai puristi della lirica. Quello che è sicuro è che, purismi a parte, Pavarotti è riuscito a entrare nel cuore della massa popolare come nessun cantante lirico prima di lui, men che meno dopo di lui, aveva mai fatto.



Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre del 1935, inizia ad affermarsi presso il grande pubblico nei primi anni 60. Nel 1965 fa il suo ingresso alla Scala di Milano. Con il suo timbro cristallino si distinse tanto in ruoli verdiani che pucciniani, anche se il suo autore di riferimento rimane comunque Donizetti. Di quegli anni è una sua indimenticabile "Boheme" accanto a Mirella Freni e diretto da Herbert Von Karajan. Per quanto apprezzato dal pubblico italiano, il grande successo arriva in realtà con l'America. Prima a San Francisco e poi a New York, la fama di Pavarotti cresce a dismisura, ben oltre di quella italiana: le sue rappresentazioni al Metropolitan di New York, tra il 1972 e il 2004, sono 380.



Se fino ai primi anni 80, per quanto celebre, Pavarotti rimane un tenore d'opera a tutti gli effetti, nel 1990, con il primo concerto dei Tre Tenori, la sua carriera ha di fatto una svolta. Il grande pubblico lo impara a conoscere anche al di fuori del teatro lirico e su un repertorio che incorpora anche la canzone popolare.



In occasione dell'Expo è stata aperta al pubblico la casa di campagna del Maestro, fuori Modena, trasformata in un museo dove il pubblico può ammirare abiti e costumi di scena, i foulard e i cappelli che hanno caratterizzato a lungo l'immagine di Pavarotti, oltre a dipinti, cimeli e il pianoforte dove studiava.