Luce Caponegro: "Non rinnego nulla del passato ma ora sono felice"

Oggi Luce ha 50 anni e il primo figlio, di 29, sta per farla diventare nonna. Un'età e uno snodo perfetti per tracciare qualche bilancio che per lei è in chiaroscuro. "Da giovane ero un cavallo pazzo - racconta - vivevo le mie passioni con irruenza senza pensare alle conseguenze delle mie scelte. Oggi sono più riflessiva. Anche se quando mi innamoro perdo lucidità". Già, l'amore. Un capitolo poco felice, con due matrimoni e convivenze andate male. "I miei uomini sono stati tutti sbagliati - dice -. Hanno sfruttato la mia fama, i miei soldi. [...] Oggi non è che non abbia desiderio sessuale, ho giovani corteggiatori romantici. Ma credo che resterò single a lungo. Devo trovare la persona giusta, che mi rispetti".



Il porno è un capitolo chiuso ma allo stesso tempo non rinnegato. "La molla fu la curiosità nei confronti della sessualità. E poi c'era una componente di esibizionismo - spiega -. Li ho conservati quei film, non li guardo mai. Oggi sono la donna che sono perché ho avuto quel passato". Un passato che le è costato la rottura con gli affetti della famiglia di origine ("Ci abbiamo messo una vita a rimediare") e qualche spiegazione da dare al figlio più piccolo, di 10 anni ("Ci sono rimasto un po' male, mi ha detto, ma poi ho pensato che da giovani si fanno errori, ti voglio bene e sei meravigliosa come sei").



Oggi ha il suo centro benessere, deve ancora schivare qualche pregiudizio e qualche veleno delle malelingue, ma è felice. "Ho scoperto lo sciamanesimo - dice -, come guarigione del corpo, dell'anima e della mente. Mi sento cristallina e luminosa".