Luca Carboni presenta "Pop Up", una lotta tra odio e amore

E' tornato a scrivere d'amore in tutte le forme Luca Carboni , con il suo nuovo album " Pop Up ". Dodici nuove canzoni che prendono il via dal singolo "Luca lo stesso", ironico j'accuse contro chi "vuole confinare terre e pensieri". E il cantautore fa i conti con il passato: "Vent'anni fa mi vantavo di aver raggiunto il successo senza parlare d'amore, mentre oggi penso che la grande forza stia proprio nel parlare di questo".

"Io racconto di una battaglia epica tra l'odio e l'amore dove il secondo vince, o almeno combatte fino alla fine della battaglia".



In scaletta trovano spazio anche due brani dedicati all'Italia: "Milano" e 'Bologna. "Milano è il posto delle grandi possibilità, dove ad un certo punto ho anche pensato di potermi trasferire. Bologna invece è cambiata negli anni e ha tanti problemi come tutte le città, ma resta sempre magica".



Per confezionare il nuovo prodotto discografico ha impiegato due anni, spostandosi tra Milano e Los Angeles. "Ho sentito l'esigenza di contaminare la mia musica con qualcosa di lontano dalle note d'autore - ha svelati - Il disco puo' essere paragonato al mio secondo album, "Forever", dove avevo avvertito lo stesso bisogno di contaminazione".



Per ascoltare dal vivo le nuove canzoni, però, ci vorrà ancora del tempo perché "Ho voluto spostare in avanti il tour per pensare bene alla forma che prenderà. Il live dovrà suonare come il disco".



Ad ispirarlo anche la poesia, sua grande passione, che gia' in passato lo aveva guidato nella scrittura di altri brani: "Il primo singolo parla di tanti elementi e considerazioni sulla vita, ma soprattutto dell'idea che l'amore possa farci essere per sempre "I ragazzi che si amano" meravigliosamente descritti da Prevert".