Luca Argentero si fa in tre: la sua estate sui set dei nuovi film in uscita

Periodo intenso per l'attore Luca Argentero . Uscirà nelle sale il 15 novembre il film " Cosa fai a Capodanno? " di Filippo Bologna che lo vede tra i protagonisti, ma intanto sta girando a Spoleto " Copperman ", pellicola diretta da Eros Puglielli. Poi ritornerà subito sul set per girare " Inside Leonardo ", dove vestirà i panni di Leonardo da Vinci.

Dopo essersi rilassato con la fidanzata Cristina Marino, 13 anni meno di lui, nelle acque cristalline di Gallipoli e poi a Mykonos, Argentero è pronto per dedicarsi ad una vera e propria full immersion sui set.



In Umbria ha iniziato a girare "Copperman", film la cui trama ruota intorno al difficile e delicato tema dell’autismo e che nel cast vede anche la presenza di Galatea Ranzi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno e Gianluca Gobbi. La pellicola uscirà poi nelle sale ad inizio 2019.



Chiusi i battenti del film di Puglielli, ecco un nuovo impegno. Argentero lavorerà sul set del film che uscirà in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Le riprese del film inizieranno a settembre e avranno luogo prevalentemente a Firenze, a Vinci e nella campagna toscana, a Milano, a Roma e in Francia.



Successivamente sarà il protagonista maschile della nuova commedia di Micaela Andreozzi.



Di prossima uscita poi "Cosa fai a Capodanno?", pellicola che arriverà a metà novembre: nel film diretto da Filippo Bologna, l'attore nato a Torino ha lavorato con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, Ludovico Succio, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio.