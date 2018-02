LP, "Lost On You" torna in versione ampliata... e c'è anche Elisa

Dopo più di un anno dall’uscita dell’album certificato oro e contenente 6 platino e un oro per "Lost On You", "Other People" e "Strange", quel lavoro continua nell'onda lunga del suo successo. La versione deluxe, che esce venerdì 23 febbraio, comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di Muddy Waters (Live at Harvard and Stone) e Lost on You (Live at Harvard and Stone), il dvd del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, una raccolta di foto inedite e la performance live di ‘Strange’ con Elisa, registrata in occasione della partecipazione di LP al concerto/evento all'Arena di Verona per i 20 anni di carriera dell'artista di Monfalcone.



TRACKLIST

[DISC 1: CD ALBUM DELUXE]

1. Muddy Waters

2. No Witness

3. Lost On You

4. When We're High -INEDITO-

5. Switchblade -INEDITO-

6. Up Against Me

7. Suspicion -INEDITO-

8. Other People

9. Tightrope

10. Into the Wild

11. Strange

12. Death Valley

13. You Want It All

14. Long Way To Go To Die -INEDITO-

15. Muddy Waters (Live at Harvard and Stone) -VERSIONE INEDITA-

16. Lost on You (Live at Harvard and Stone) -VERSIONE INEDITA-

BONUS TRACK:

17. Strange (feat. Elisa) [Live at Arena Verona] -VERSIONE INEDITA-



[DISC 2: DVD LIVE AT LUCCA SUMMER FESTIVAL 2017]

1. Up Against Me

2. You Want It All

3. Lost On You

4. Switchblade

5. When We’re High

6. Tightrope

7. Strange

8. Levitator

9. Someday

10. Muddy Waters

11. Death Valley

12. No Witness

13. Suspicion

14. Into The Wild

15. Other People

16. Forever For Now

17. Tokyo Sunrise