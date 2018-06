20 giugno 2018 11:44 Lowlow, bambino soldato in trincea con le rime: "Il mio disco è una bomba al fosforo" Eʼ uscito "Il bambino soldato", secondo album del rapper romano. Tgcom24 lo ha incontrato

Lowlow è tornato e lancia il guanto di sfida al mondo del rap. Si intitola "Il bambino soldato" il nuovo album che lui non esita a definire "il miglior disco rap degli ultimi 10 anni". Ma per il rapper romano non c'è solo spavalderia. "Dietro la cortina di sicurezza c'è anche molta fragilità - dice a Tgcom24 -. Per la prima volta sono riuscito a parlare anche di questo mio aspetto. E ho messo in mostra anche il lato più ironico e divertente".

Lowlow è come sempre un fiume in piena. Sfrontato, arguto, provocatorio ma anche riflessivo nell'affrontare i temi che compongono questo album. Dove presenta per la prima volta un lato più scanzonato ma non per questo meno studiato, come avviene in "Basso basso", dove rivendica la propria bassa statura, tratto distintivo di alcuni fuoriclasse dello sport e della musica. E tira una frecciata ai giornalisti "con quoziente intellettivo 6" che fanno "domande originali". Giusto per metterci a nostro agio... "Io non sono antipatico con i giornalisti. Io sono antipatico, punto - dice ridendo -. In realtà ho un grosso rispetto per il vostro lavoro perché mi piacciono tutte le persone che per campare scrivono. Quindi delle categorie da me attaccabili siete sicuramente la più protetta".



Partiamo dal brano che apre il disco, che è il quarto capitolo degli "Sfoghi di una vita complicata"...

Io rappo da quando avevo 13 anni. Nei primi tre pezzi con questo titolo ho raccontato la vita di un adolescente che nella sua testa già lavora per il futuro, poi gli sfoghi di un ventenne preso tra i problemi degli adulti e gli strascichi di quelli di un adolescente e infine una sorta di glorificazione di quello che è il mio periodo underground. Ora mi trovo in una fase molto importante della mia vita. Io mi sono sempre visto come un solista e lo sono da un anno. Eppure, per una persona ambiziosa come me, rendersi conto di dove ti sta portando un certo percorso evolutivo è molto difficile. E’ da un anno e mezzo che sto correndo e non mi fermo nemmeno a vedere dove sto.

Questo momento dovrebbe essere un traguardo importante. Vuoi dire che non riesci a godertelo?

C’è una frase di Drake che sintetizza bene quello che sto vivendo: sono in uno stallo tra il "lo voglio e ce l’ho". Ed è un po’ questa la situazione. La vita complicata 4 se vogliamo è quella più inquieta. Era più facile fare qualcosa di glorificante su di me, raccontando che sono uscito dall’underground, che vivo a Milano, ho un contratto. Io sono un fuoco che si è appena attizzato e sta continuando a crescere. Sono pieno di sfaccettature e lati della mia personalità che ancora non sono venuti fuori. Per esempio il mio lato ironico e dissacrante che appartiene comunque sia a Lowlow sia a Giulio. In questo disco hanno fatto capolino in "Basso basso" e "Bipolare".



A proposito del brano "Bipolare". Che effetto ti ha fatto vedere Kanye West pubblicare un disco, quasi in contemporanea con il tuo, con in copertina una frase sull'essere bipolare...

Mi ci ha fatto intrippare! E poi il suo disco è bellissimo. Quello che facciamo noi è comunicazione e lui è un comunicatore eccezionale. Io a volte traggo più ispirazione dalle storie, dai monologhi dei film. E vedere uno come lui, che comunica parlando di tratti del suo carattere è fantastico. E poi c’è questa dichiarazione di amore per se stesso, che reputo una cosa importantissima.



Tu che rapporto hai con te stesso?

Io mi reputo una persona intelligente. Il che può essere un problema. Penso infatti che tutte le persone intelligenti abbiano una componente autodistruttiva dentro di sé, connessa al volere tanto, all’essere severi con se stessi, sapere di valere e pretendere di conseguenza. E’ dovere di una persona intelligente capire questa cosa, crescere e imparare a mettere da parte questo lato autodistruttivo. Meglio essere distruttivi verso gli altri.



E tu ci sei riuscito?

A 18 anni ho deciso che non avrei mai più messo il mio cervello contro di me, ma mi sarei amato e avrei amato anche le mie sfaccettature più difficili. E non è un percorso facile. Mi è stato chiesto se fare un disco così personale sia stata una scelta o un atto di coraggio. Mi fa piacere venga accolta come una scelta coraggiosa, ma io dovevo fare questo. Nella mia testa era molto chiaro.