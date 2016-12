Lory Del Santo senza tabù: "Amo essere totalmente dominata"

18:44 - Tutti (e tutte) la vogliono e la cercano. Lory Del Santo a 56 anni ha sensualità da vendere e non ha nulla da invidiare alle ventenni. Infatti i ragazzi impazziscono per lei e lei li vuole giovanissimi. Al sito Dagospia poi confessa: "Io a letto sono una passiva. Amo essere totalmente dominata. Adoro sentirmi donna, femmina. Il mio uomo deve farmi sentire il brivido della sottomissione".

"Ho già tante responsabilità nella vita di tutti i giorni. Sono una donna che si è fatta da sola. - spiega - Ho due figli da mantenere e un’attività da far fruttare".



Per Lory solo ragazzi giovani ma è anche successo qualche piccolo incidente. "A me è capitato che dei minorenni si spacciassero per 20enni. - rivela - Sono arrivata quasi al limite del rapporto fisico. Ma io quando ho dei dubbi sulla loro reale età prima di stenderli sul letto chiedo la carta di identità. A me l’uomo piace giovanissimo. Ma almeno maggiorenne".