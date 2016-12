18 giugno 2015 Lorenzo Vizzini, dalla Sicilia a Milano e ritorno: "I miei 21 anni decisivi" Il cantautore, rivelatosi anche come autore dell'ultimo album di Ornella Vanoni, pubblica il secondo singolo dal suo album d'esordio. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Da venerdì 19 giugno è in rotazione radiofonica il brano "21 ANNI", secondo singolo estratto dal disco d'esordio di Lorenzo Vizzini, "Il viaggio". Il video del brano, che Tgcom24 vi presenta in anteprima, è stato diretto da Marco Carlos Cordaro e girato tra la Sicilia e Milano.

"'21 anni' è la storia più autobiografica del disco - racconta lui - A 16 anni ho mollato la scuola per dedicarmi solo alla musica e a 18 anni mi sono trasferito a Milano. Venivo da Ragusa, una realtà totalmente diversa. Ho conosciuto una nuova vita, confrontandomi con un mondo (discografico e non solo) molto distante dal mio modo di vivere. Così, da una parte le delusioni, i frigoriferi vuoti, gli amori persi e le delusioni post-adolescenziali dei 21 anni, dall’altra il mondo della discografia, pieno di finzione, di ipocrisia e compromessi. Dopo anni di promesse mancate e di 'complimenti e sorrisi finti', ho deciso di dire basta e ho mollato tutto. Così sono tornato a casa mia, in Sicilia, per seguire i miei sogni e la mia strada: questa volta a modo mio".



Oltre all'attività di cantautore, concilia quella di autore e compositore per noti interpreti della musica italiana, un impegno iniziato a soli diciotto anni a fianco di Ornella Vanoni, che lo ha voluto a fianco a sé per scrivere otto dei tredici brani del suo ultimo album, "Meticci".