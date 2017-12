Lorenzo Summa torna con "Io sono qua" tra funk, rap e R&B

Atmosfere internazionali con sonorità funk, rap e R&B. Dopo i primi singoli "Vivo e poi sorrido", "Stelle al buio" e "Rido di me", Lorenzo Summa torna con "Io sono qua". A gennaio 2018 uscirà invece in tutto il mondo il brano cantato e scritto da Lorenzo in inglese "Lover" che si avvale della della collaborazione del rapper americano Snoop Dogg.