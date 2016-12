Lorenzo negli stadi: i fan ora possono dormire davanti al palco

Passare la notte nello stadio di San Siro ai piedi del palco di Jovanotti? Per i fan di Lorenzo sta per diventare realtà. In occasione del concerto milanese del 25 giugno, Airbnb mette in palio la possibilità per due persone di soggiornare sul prato dello stadio in uno speciale alloggio costruito per l'occasione: così dopo aver visto il concerto da una posizione privilegiata, potranno dormire avendo di fronte l'imponente palco del tour.