2 ottobre 2014 Lorenzo Jovanotti: "La mia JovaTV balla!" Il cantautore prepara il suo nuovo album e nel frattempo lancia la sua JovaTV con tanti contenuti, sorprese, momenti live, curiosità e recensioni

09:34 - Lorenzo Jovanotti non sta solo preparando il nuovo disco ma ha creato e lanciato la JovaTV, il primo canale televisivo web dedicato e realizzato dal cantautore. Tantissimi contenuti video divisi in varie sezioni: "Shows" (curiosità, recensioni e tanto altro), "Live" (Lorenzo negli stadi in versione integrale), "Youjova" (i video più originali mandati dai fan) e About (dove si spiega la filosofia del progetto).

La data di apertura del canale, è stata scelta per ricordare la scuola primaria "2 ottobre" che Lorenzo ha frequentato dai 6 ai 10 anni, in via Santa Maria alle Fornaci a Roma. La JovaTV inizia dalla materna, con quello spirito lì.



"JovaTV è in trasformazione. Nasce adesso perchè la Rete la rende possibile ma era nell’aria da sempre. - spiega Lorenzo in una nota - Come fu per il rock, che c’era già nello spirito, poi hanno inventato l’amplificatore Marshall, hanno distorto il suono della chitarra e il rock’n’roll ha trovato una casa nella forma e un nome".



"JovaTV è la mia televisione e per ora è quello che si definisce una start up, un progetto in beta, poi vedremo, ascolteremo le vostre impressioni e andremo avanti. - continua il cantautore - Potrete trovarci i miei video, i miei concerti, materiale inedito recuperato da vecchi bauli, ma potrebbe capitare di trovarci un quiz show o un talent per extraterrestri. Potrete trovarci una serie fiction o un documentario di viaggio. A me piacerebbe metterci dentro esperimenti, viaggi e soprattutto musica. La utilizzerò per raccontare storie, per farvi vedere cose che la TV tradizionale non ha tempo e nemmeno voglia di trasmettere, per avere un archivio di tutta la mia storia, per dare spazio a nuovi registi e videomakers. Parlare di musica, vita, letteratura, orizzonti, scoperte, informazione. Giocare, nel senso della traduzione dall’inglese to play che vuol dire anche suonare e anche recitare e molte altre cose. Ho un paio di telecamerine con le quali filmerò pezzi di vita. Da oggi siamo online, il resto è storia...da fare".