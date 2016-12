Lorenzo Fragola: "Ora non mi pongo limiti, sono libero anche di rischiare"

Da Sanremo si è portato via "tante belle cose, dal fatto di aver aperto il Festival alla soddisfazione di essere stato il secondo più televotato". Ora Lorenzo Fragola riparte con un nuovo album.



Un gruppo di brani "molto diversi da quelli contenuti nel primo", un nuovo team capitanato dal fidato produttore Fabrizio Ferraguzzo, tanti autori con i quali "c'è stato un forte scambio di idee”, otto persone a lavorare per tre mesi solo sul progetto. E poi Fragola, con la sua voce, "il suono che mi sono costruito, il mondo da cui vengo" e i suoi testi, stavolta caratterizzati da una scrittura "più consapevole, più matura". "Zero Gravity" è nato così.



Undici inediti (di cui uno in inglese - "Weird") nella versione standard, due cover ("Gravity" e "La donna cannone"), più l'inedito "Land" in inglese, in quella deluxe. Un disco in cui il giovane cantautore ha intitolato un brano "Scarlett Johansson", citato i Beatles, Battisti e Celentano e curato ogni aspetto, promozione compresa: per lanciarlo ha proposto una sorta di countdown social con tre video (interpretati dalla vj Valentina Pegorer) di cui ha scritto la sceneggiatura, e ha battezzato persino un nuovo cocktail "Zero Gravity".



Perché un nuovo disco in così poco tempo?

C'é stato un cambiamento ed era giusto fare un disco che rappresentasse di più quello che sono io adesso e i miei gusti musicali, che sono vari.



Anche il sound è molto diverso

E' quello che ascolto in questo momento. Mi sembra tutto un po' vecchio nella musica. Penso ci sia poca voglia di rischiare soprattutto da parte di chi ha la mia età. Io invece volevo essere sincero con chi mi ascolta e fare un disco che mi piacesse cantare e suonare. Ho voluto rischiare. E sono felice del risultato. Ci credo veramente e spero venga apprezzato.



Cosa vorresti arrivasse di più di questo disco?

La libertà con la quale è nata ogni canzone, il fatto che è stato tutto naturale, senza forzature. Il fatto che io sono dentro ogni brano al 100% dal testo, alle produzione, dall'arrangiamento all'adattamento. E poi la scrittura: vorrei che la gente vedesse che è più matura. "Zero gravity", è l'emblema di questa totale libertà: doveva essere l'adattamento italiano di "Gravity", la cover degli Embrace scritta da Chris Martin, e invece è nata una canzone nuova, che rispecchia il mio nuovo mondo musicale. Per questo l'ho scelta come title track.



Come credi che sarà accolto dai fan?

I primi segnali sono buoni. I video per me erano una prova importante e mi sto accorgendo di avere tanti feedback positivi da persone di fasce di età che non mi aspettavo, ma solo quando uscirà l'album e incontrerò la gente potrò avere una visione globale.



Hai già in pensato al tour?

Ho delle idee , ma nulla è deciso. Vorrei fosse uno spettacolo divertente, molto elettronico, in cui la band tradizionale è rivoluzionata. Vedremo... Il tour è importante perché testi veramente l'efficacia del disco, quindi voglio ragionarci molto. Quest'album non ha la giusta dimensione per il teatro: ha bisogno di spazio. Di sicuro avrà grande importanza l'aspetto visivo e io mi metterò in gioco suonando di tutto.



Ci saranno duetti in futuro?

Finora non ne ho fatti perché vorrei prima affermarmi grazie al mio lavoro. In futuro li farò. Anche per questo album proporremo altre versioni. C'è qualche nome, anche di artisti internazionali che stimo tanto, ma non posso dirteli. Non sono i Coldplay, però farò ascoltare la cover di Gravity a Chris Martin. Non mi pongo limiti.