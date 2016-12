Lorenzo Fragola: "Il vero me lo vedrete solo con l'album"

12:14 - Come stravolgere la propria vita in meno di un anno. Lorenzo Fragola, vincitore dell'ultima edizione di X Factor è passato dal Festival di Sanremo con il brano "Siamo uguali", subito balzato nella top ten dei singoli più venduti. Tutto in attesa di pubblicare l'album di debutto al quale sta lavorando. "Ho voluto fare le cose con calma - dice a Tgcom24 - perché sarà il mio vero modo di presentarmi al pubblico, finora è arrivata solo una piccola parte".

Un anno fa di questi tempi era un altro mondo. Avresti mai pensato di trovarti a questo punto?

Ci ho sempre sperato. È tutto quello che ogni ragazzo che canta desidera e spera di fare. Poi tutto quello che sta succedendo mi sembra un'emozione nuova. Che sia un'intervista, delle foto, un'esibizione, è qualcosa che mi metto nel bagaglio e mi fa maturare.



Con Fedez hai instaurato un rapporto importante. Cosa rappresenta per te?

Sono felice perché non è da tutti avere un rapporto di un certo tipo con delle persone. Abbiamo un bel rapporto di amicizia, mi ha aiutato a completare l'ultima parte del brano. Sono molto felice del rapporto che abbiamo.



Tra l'altro voi fate due generi di musica apparentemente molto lontani...

Ma tutti. Anche io e i ragazzi del Volo apparteniamo a generi diversi ma questo non ci impedisce di confrontarci e scambiarci pareri e punti di vista.



Stai lavorando all'album?

Piuttosto che farlo uscire in concomitanza con Sanremo ho preferito prendermi un po' più di tempo. Essendo il primo lavoro è il modo in cui uno si presenta alla gente e perciò devo essere sicuro al 100% di quello che faccio. Abbiamo lavorato anche nei giorni del Festival, approntando uno studio in una camera d'hotel. Nelle pause ho lavorato incidendo e scrivendo.



Cosa dobbiamo aspettarci?

Sarà un po' in italiano e un po' inglese. La maggior parte dei brani saranno miei. Però anche le canzoni di cui non sono autore avranno il mio intervento. Questa è stata l'unica condizione per incidere dei brani perché se devo cantare dei pezzi che non sento miei meglio che non li faccia.



La gente ti ha conosciuto a X Factor e al Festival. Credi che l'album possa aggiungere qualcosa?

Una fotografia dà una sola idea di una persona, cristallizza quel momento. Invece il bello di un album è che ti presenta un'immagine più completa, fatta di tanti istanti. Il singolo brano di Sanremo, o uno di X Factor, comunque fa arrivare solo una piccola parte di me mentre l'album arriva in maniera più diretta.