Lorenzo Fragola flirta con una biondina

15:06 - L'ex fidanzata aveva annunciato su Facebook la fine della storia d'amore con Lorenzo Fragola, ora il cantante sceglie i social per far conoscere ai fan la nuova "fiamma". Un cuore e un selfie lo ritrae infatti insieme alla bionda Chahrazed Trabelsi, che sul suo profilo Instagram ricambia: "Bufera di felicità improvvisa #IlMioGrandePanda". Della ragazza si sa solo che vive tra Milano, Tunisi e Zagabria.

Nei giorni scorsi, in un'intervista a "Vanity Fair", Lorenzo aveva raccontato i motivi della fine della storia con la ex Federica Consiglio. Legati soprattutto alla lontananza. Fragola sembra aver voltato pagina e a vent'anni si gode il successo dopo "X Factor" e "Sanremo" e festeggia l'uscita del suo primo album, "1995", con la biondina. Per ora i due hanno condiviso solo una foto insieme anche se Chahrazed ha risposto a un post di una fan che la difendeva ringraziandola per le "belle parole". E ammettendo involontariamente il "flirt".