Loredana Bertè-Patty Pravo, la strana coppia a Milano

11:33 - Scatto birichino per le signore della canzone italiana. Sigaretta in bocca e sguardi provocatori, Loredana Bertè e Patty Pravo hanno postato su Facebook l'incontro in un ristorante milanese. E i fan sono subito impazziti. Le due sono amiche da tantissimi anni e in diverse occasioni si sono scambiate complimenti reciproci. Che dietro questo incontro ci sia anche una collaborazione artistica?

Già nel 1993 Loredana aveva scritto la canzone "Stiamo come stiamo" pensando a un duetto con l'amica Patty, poi a Sanremo ci andò con la sorella Mia Martini e la collaborazione sfumò.



Sempre alla ricerca di stimoli nuovi, negli anni le due artiste si sono contraddistinte per il look trasgressivo e i testi delle canzoni che all'inizio sono stati spesso censurati. Il tempo passa (la Bertè ha 64 anni e la Pravo 66) ma le due artiste sono sempre rimaste amiche. I fan, che hanno inondato il social network con migliaia di "mia piace", adesso sperano nel famoso duetto. E chissà che non sia la volta buona...