Loredana Bertè lancia il singolo scritto per lei da Luciano Ligabue

Comincia bene Loredana Bertè , che in vista dell'uscita del nuovo album " Amici non ne ho... ma amiche sì! " l'1 aprile, lancia il primo singolo. D'autore. Perché l'11 marzo arriva " E' andata così ", il brano inedito firmato da Luciano Ligabue che la definisce la "più punk tra le cantanti italiane". Un disco corale che celebra 40 anni di carriera, prodotto da Fiorella Mannoia e con la partecipazione di importanti artiste. Insomma, Loredana è tornata.

Sempre l'11 marzo partirà il preorder digitale dell'album (tutti coloro che prenoteranno il disco riceveranno anche il singolo), che riserva tantissime sorprese.

Le amiche e colleghe hanno re-inciso alcuni dei brani più significativi del repertorio di Loredana: Emma canta con la Bertè "Non sono una signora", la Mannoia "In alto mare" e "Il mare d'inverno", Paola Turci "Luna", Noemi "Dedicato", Alessandra Amoroso "Sei bellissima", Elisa "E la luna bussò", Nina Zilli "La goccia", Antonella Lo Coco "Folle città", Aida Cooper "Ma quale musica leggera", Patty Pravo "Mi manchi", Bianca Atzei "Così ti scrivo", Irene Grandi "Buongiorno anche a te" e poi "Amici non ne ho" tutti insieme. Non solo. Fanno parte della tracklist anche "Stiamo come stiamo" con l'amata sorella Mia Martini e l'inedito "Il mio funerale".