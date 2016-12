Loredana Bertè, "Amiche in Arena" diventa un album

"Amiche in Arena" è stata una serata unica e tutta al femminile che si è svolta lo scorso 19 settembre all’ Arena di Verona , unendo sedici artiste contro il femminicidio e ogni genere di violenza sulle donne. Il progetto è nato da un’idea di Loredana Bertè e Fiorella Mannoia e adesso si trasforma in un disco, in uscita venerdì 11 novembre, per raccontare tutta la musica e le suggestioni del concerto.

Sul palco di Verona si erano avvicendate alle due promotrici, Gianna Nannini, Elisa, Alessandra Amoroso, Emma, Patty Pravo, Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Nina Zilli, Irene Fornaciari, Bianca Atzei, Elodie, Antonella Lo Coco, Aida Cooper.



Il disco avrà due versioni: standard 2cd+1dvd; deluxe box 2cd+1dvd con libro fotografico con le più belle immagini della serata. La release del disco è anticipata dalla versione di "Sei bellissima", interpretata all'Arena da Loredana Bertè e Alessandra Amoroso, già in rotazione radiofonica. Questo sarà il primo di diversi singoli estrattiche arriveranno in radio nel corso delle prossime settimane per raccontare, uno dopo l'altro.



Dal 7 novembre il disco sarà in preorder sulla piattaforma amicheinarena.it. Il ricavato delle vendite di questo progetto discografico sarà devoluto in beneficenza all’Associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, a sostegno dei 77 Centri Antiviolenza distribuiti su tutto il territorio italiano.