Lorde, arriva l'atteso album "Melodrama" pronto a bissare il successo del debutto

A quattro anni di distanza dal disco di debutto “Pure heroine", che l’ha consacrata come una delle migliori nuove artiste del panorama internazionale, Lorna torna con un nuovo atteso album, "Melodrama". Uscito il 16 giugno, in poche ore il disco è già #1 in iTunes in 40 paesi e top5 in altri 20. La star presenterà live i nuovi brani durante il tour mondiale da poco annunciato che farà tappa anche in Italia per una sola data al Fabrique di Milano il 12 ottobre.